На трассе Омск - Новосибирск перевернулся грузовик с пивом

Пострадавшего водителя увезли на скорой в больницу, а его груз, несколько сотен стеклянных банок с пивом, разбился вдребезги и теперь питает почву.

Как стало известно, в понедельник, 18 июня, пользователи соцсетей сообщили о том, что стали свидетелями аварии на трассе Омск - Новосибирск. Отмечается, что следующий по дороге грузовик перевернулся и опрокинулся в кювет, в результате чего кабина большегруза полностью смялась, а полуприцеп расплющило.

Примечательно, что грузовик перевозил пиво, несколько сотен стеклянных банок в результате ДТП разбились вдребезги, алкогольный напиток начал впитываться в почву. Очевидцы сообщают, что пострадавший водитель сначала выбрался из кабины, а затем сидел некоторое время и охранял остатки пива, после чего его увезла скорая помощь.

О состоянии водителя ничего не сообщается, так же нет никаких сведений о причинах аварии.