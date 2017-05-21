В Екатеринбурге под суд пойдет владелец «резиновой квартиры», прописавший у себя больше 9 тысяч мигрантов

За несколько лет владелец квартиры на улице Баумана прописал у себя 9,2 тысяч мигрантов. Примечательно, что все эти люди по документам проживали на жилплощади в 16,07 квадратных метров.

Как сообщается, по делу о «резиновой квартире» уже утвердили обвинительное заключение. Отмечается, что предприимчивый житель Екатеринбурга продолжал прописывать в своей квартире мигрантов даже после возбуждения уголовного дела.

Так, за свои «услуги» мужчина брал плату в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сначала бланки о прибытии иностранцев хозяин квартиры возил в Управление ФМС и полицию самостоятельно. Затем, ему стал помогать его сын, который вместе с ним стал доставлять документы в ведомства. Когда правоохранители заинтересовались деятельностью мужчины, тот успел прописать порядка 1 тысячи человек.

На этом он останавливаться не стал, после возбуждения уголовного дела мужчина продолжить прописывать у себя мигрантов. Число иностранцев, которые «проживали» в квартире жителя Екатеринбурга, достигло 9,2 тысяч человек. Дело мужчины, который прописал в своей «резиновой» квартире так много мигрантов, уже передали в суд.