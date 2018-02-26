В Москве строитель напал с ножом на безработного, но тот сам его зарезал

Подозреваемый в убийстве уже задержан, над ним ведутся допросы. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в бытовке на западе столицы трупа мужчины с колото-резанной раной.

Сотрудники Главного управления МВД РФ по Московской области сообщают о случае убийства, который произошел в западной части административного центра. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован ночью 17 июня.

В убийстве на сегодняшний день обвиняют 37-летнего гражданина России, который накануне приехал в Москву из Смоленской области. Он был знаком с жертвой и в указанный выше день выпивал с ним спиртное, находясь в строительной бытовке на улице Горбунова.

Давая показания для следователей, безработный мужчина рассказал, что строитель сам напал на него с ножом, однако тому удалось себя защитить. Боясь за свою жизнь, он перехватил холодное оружие и зарезал оппонента, нанеся ему ранение в область шеи.