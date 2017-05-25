В Петербурге нашли искусанный крысами труп мужчины в красных трусах

Тело пожилого мужчины в течении нескольких дней лежало в строительном вагоне-бытовке. Первичный осмотр тела не выявил внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщается, 17 июня в строительной бытовке возле жилого дома на Глухоозерском шоссе был найден труп мужчины. Личность погибшего пока что не удается установить, так как лицо изъедено крысами. Грызуны искусали также руки и голову погибшего. Отмечается, что мужчина был одет в красные трусы.

Предполагается, что погибший был пожилым мужчиной 70-75 лет. На теле погибшего эксперты нашли татуировки в виде чайки и облика женщины. Труп отправили на экспертизу, причины смерти мужчины пока не установлены. Полиция ведет проверки и опрашивает жильцов близлежащих домов. Согласно данным СМИ, на трупе нет видимых следов насилия. Детали и подробности случившегося происшествия уточняются.