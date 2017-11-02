«Достопримечательность века»: В Нижнем Новгороде дорога залита кипятком из-за прорыва трубы

Местных жителей особенно возмутило то, что сотрудники аварийной службы даже не ответили на звонок.

Проблема возникла у дома на улице Максима Горького. Пока что из пострадавших только собака, которая обожглась. Однако жители Нижнего Новгорода опасаются, что последствия могут быть серьёзнее – неподалёку от места происшествия территория детского сада. Потому травмы могут быть и у дошкольников. Некоторые горожане стали с сарказмом называть это «достопримечательностью века», очень подходящей для европейских туристов, прибывших посмотреть на ЧМ-2018.

Прорыв трубы произвёл настоящий гейзер там, где его быть не должно. Кипяток заблокировал дорогу, ходить по залитому опасно для здоровья. В Сети, где и показали случившееся, некоторые люди заметили, впрочем, что люди поднимают шумиху на пустом месте. Подобное случается часто, и хоть это и не приятно, но точно не вселенская трагедия.