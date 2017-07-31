«Мне страшно»: в Тюмени коллекторы угрожают женщине изнасилованием и похищением ее детей

Местный участковый отказывается возбуждать уголовное дело. Кредит в МФО брала не женщина, а ее отец, прописанный вместе с ней в одной квартире.

В социальных сетях жительница Тюмени пожаловалась на сложную ситуацию. Ее папа взял в МФО кредит в размере 30 тысяч рублей. Ее адрес передали коллекторам, которые стали угрожать женщине.

По словам женщины, ей уже страшно за своих детей. Коллекторы недвусмысленно говорят о том, что ее дети могут «потеряться» на детской площадке или сама она может оказаться изнасилованной. С просьбой о помощи женщина обращалась к местному участковому, но тот в возбуждении уголовного дело ей отказал.

Сумма долга выросла до 100 тысяч рублей. Коллекторы дали женщине три дня на выплату займа. Тюменка просит у пользователей совета, так как денег у нее нет, а угрозы коллекторов ее очень пугают. По словам женщины, агрессивные «вышибалы долгов» угрожают не только детям и ей самой. Они говорят, что отец, задолжавший им денег, все равно будет найден, после чего избит. Пользователи советуют женщине обратиться к юристу или же сразу идти в прокуратуру.