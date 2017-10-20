В Нидерландах микроавтобус наехал на толпу пешеходов во время фестиваля PinkPop

По последним данным, результатом ДТП стала смерть одного человека, а также увечья различной степени у троих других. Об инциденте сообщает зарубежное агентство Reuters.

Сотрудники Главного управления полиции Нидерландов передали в СМИ информацию о случае дорожно-транспортного происшествия, которое случилось во время фестиваля PinkPop. Согласно данным, которые они передают, в ходе него микроавтобус наехал на толпу пешеходов.

Водитель транспортного средства, который совершил наезд, не остался на месте аварии, а поспешил скрыться. Теперь он находится в розыске у голландских правоохранительных органов. Между тем, пострадавших доставили в ближайший госпиталь. До выяснения полных обстоятельств произошедшего полиция не спешит именовать случившееся терактом.