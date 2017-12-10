В Алма-Ате загорелась жилая многоэтажка, 100 человек эвакуированы

Возгорание случилось на крыше жилого многоэтажного дома. Огонь охватил порядка 200 квадратных метров, из дома эвакуировали 100 людей, из них 20 – дети.

Официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал, что пожар случился утром в понедельник. Прибывшие спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома и вывели на улицу 100 человек.

По словам Иманкулова, пожар уже ликвидировали. Для тушения огня были задействованы 40 спасателей из противопожарной службы. Помимо этого, для борьбы с пожаром понадобилось 17 единиц специальной техники.

Пожар охватил порядка 190 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. По словам Иманкулова, ликвидация огня обошлась без жертв. Причины пожара пока не сообщаются. Известно, что возгорание могло возникнуть на крыше жилого дома. Подробности случившегося уточняются.