ДТП в Смоленске: пострадали дети

Днем 17 июня в Смоленске произошло ДТП с участием автобуса.

Авария случилась в самом центре города на проспекте Гагарина. Сообщается, что автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Уточняется, что транспортные средства столкнулись как раз возле специального места для пешеходов. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Спасатели были вынуждены даже выгибать дверь легкового автомобиля, чтобы оттуда смогли выбраться люди, которые находились внутри.

В ДТП пострадали дети. Маленькие девочка и мальчик. Сообщают, что на месте происшествия была "скорая помощь". Пострадавшим детям оказали нужную первую помощь. Известно, что мальчика с девочкой отвезли в местную больницу для госпитализации.