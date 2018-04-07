В Перми собака осталась привязанной к дереву без еды и воды

В Перми зоозащитники нашли собаку, которую хозяин привязал к дереву. Очевидно, что животное привели умирать.

В социальной сети "Вконтакте" местный зоозащитник написал пост о том, что нашли брошенного пса бойцовской породы. Парень уточнил, что хозяин бросил животное, привязав его к дереву. Неизвестно, сколько дней собака провела в этом месте без еды и воды. По словам волонтера, ветеринары определили по зубам собаки, что животному около 10 лет.

Отмечается, что пес совсем не реагировал на то, что вокруг ходили люди. Внимание пса переключилось только тогда, когда он заметил, что в руках волонтер держал консервы.

Специалисты провели осмотр животному. Оказалось, что частично пес лишен зрения. Со слухом у него так же есть проблемы. Сейчас собаку отправили в клинику для животных, чтобы там ветеринары оказали нужную помощь. Сообщается, что уже пес стал нормально ходить. Волонтеры заняты поиском новых хозяев.