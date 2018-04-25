Стали известны причины задымления в ТЦ "Гостиный двор" в Уфе

Во время произошедшего из торгового центра "Гостиный двор" эвакуировали более 200 человек. Теперь удалось установить причину, по которой произошло задымление.

Как стало известно, в воскресенье, 17 июня в ТЦ "Гостиный двор" в Уфе по непонятным причинам произошло задымление. На место происшествия тут же отправились пожарные и спасатели, однако, как оказалось, их помощь не понадобилась. В ходе проведенного расследования удалось установить, что задымление произошло из-за подгорания пищи в гипермаркете "Перекресток".

Персоналу удалось самостоятельно потушить возгорание еще до того момента, как к месту ЧП прибыли 7 единиц техники и 20 пожарных. До этого момента из торгового центра также эвакуировали более 200 человек покупателей и персонала.