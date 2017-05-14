В Каменске-Уральском маньяк изнасиловал 10-летнюю девочку

В Каменске-Уральском разыскивают мужчину, который надругался над 10-летней девочкой.

Согласно информации следствия, педофил преследовал свою жертву. Девочка возвращалась домой из лагеря, который работал при школе. Именно по пути домой она подверглась слежке мужчины. В итоге незнакомец догнал ребенка и даже смог проникнуть в подъезд. Затем он смог ворваться в чужую квартиру, где живет девочка. В доме никого из родителей ребенка не было.

Незнакомец бросил в лицо девочке купюру в тысячу рублей. Затем он стал угрожать расправой в случае, если девочка кому-то расскажет о случившемся. Спустя некоторое время мать ребенка все-таки узнала о том, что случилось в квартире, пока ее не было. Родители написали заявление в полицию.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают маньяка. Ребенок смог составить фоторобот напавшего. Известно, что на вид мужчине было около 35 лет. Рост у него примерно 175-180 см. Сообщается, что в момент происшествия при себе у педофила была черная сука с маленькой ручкой.