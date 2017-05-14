В Омском гипермаркете О’КЕЙ среди продуктов живут муравьи

Жители города жалуются на непрошеных гостей в общественном месте, где реализуется пищевая продукция.

Жительница Омска обнаружила, что в гипермаркете О’КЕЙ спокойно живут и ползают муравьи среди продуктов. Пожаловавшись администрации на живность на прилавке, женщина не получила никакого ответа, кроме пренебрежительного взгляда в свою сторону. Ещё больше возмутившись, жительница Омска решила не оставлять это просто так и поделилась фотографиями в Сети. Тем самым она вызвала резонанс в комментариях под постом.

Пользователи Сети в некоторой степени отреагировали так же, как и сотрудники гипермаркета: попытались объяснить, что в этом нет ничего страшного. Подписчики отметили, что с приходом лета не только муравьи могут вылезти. Другие с юмором посоветовали не возмущаться, а радоваться такому количеству белка, ведь в некоторых странах их можно есть. Ещё одни интернет-пользователи разделили негодование женщины, сославшись на то, что это непозволительное отсутствие санитарии.