"Испортили веселье": Делающих селфи школьниц выгнали с "убийственной" крыши в Ставрополе

Школьницы бегали по крыше и делали селфи, не опасаясь сорваться вниз. Вскоре сотрудники правоохранительных органов "испортили веселье" и прогнали девочек с крыши.

Как стало известно, по крыше "убийственной" десятиэтажки по улице Чехова в Ставрополе бегали подростки и устраивали фотосессии. Отмечается, что две школьницы через открытый люк смогли выбраться на крышу, там принялись бегать от края к краю, не опасаясь сорваться, а также делали селфи на память.

Это увидели жильцы соседнего дома и засняли происходящее на видео, отметив при этом, что только недавно с этой крыши упал и погиб мужчина. Они также поинтересовались, почему старшая по подъезду и управляющая компания после инцидента не закрывает крышу, ведь вскоре о ней узнают подростки и трагедия может повториться вновь.

Стоит отметить, что веселье школьниц прервали правоохранители, они забрались на крышу "убийственного" дома и вывели девочек.