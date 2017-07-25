Во Франции женщина напала на людей с ножом

Инцидент произошел 17 июня во Франции. Женщина ворвалась в супермаркет с ножом.

Известно, что женщина также выкрикивала "Аллах Акбар". Она ворвалась в местный супермаркет с ножом в руках. Неадекватная посетительница стала нападать на людей. В результате ее нападения пострадали двое людей: ей удалось ранить ножом одного из покупателей и кассира этого магазина.

Посетителей напугала фраза женщины "Аллах Акбар", которую она выкрикивала при нападении. Многие были готовы отнести ее к иссламской организации, которая запрещена на территории многих стран. Однако прокурор отметил, что если судить по неадекватному поведению женщины, то вполне возможно, что она может оказаться психически больной.

ейчас нападавшую задержали патрульные полицейские. Правоохранительные органы проводят расследование и обыск для того, чтобы убедиться, что женщина не принадлежит к террористической организации.