В США неизвестный расстрелял посетителей выставки, есть погибший

Отмечается, что сотрудникам охраны пришлось открыть ответный огонь, чтобы успокоить нападавшего. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили огнестрельные ранения.

Как стало известно, в ночь на воскресенье, 17 июня, посетители выставки Art All Night в городе Трентон, штат Нью-Джерси, подверглись нападению со стороны неизвестного. Отмечается, что он ворвался в выставочный зал и открыл огонь по собравшимся посетителям, ответный огонь пришлось начать и охранникам.

По имеющимся данным, в результате перестрелки погиб один человек, еще 16 получили различные ранения и в настоящий момент пребывают в больнице. По одной из версий правоохранителей, погибший и является стрелком, которого ликвидировали сотрудники охраны. Сейчас у полиции США есть несколько подозреваемых, расследование инцидента продолжается.