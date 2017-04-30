В Ленобласти ребенок выпил жидкость для розжига

В Ленобласти во время пикника ребенок отравился, когда родители оставили его без присмотра.

Родители на отдыхе на несколько минут отошли от своего двухлетнего сына. Эти несколько минут стоили того, что ребенка отвезли в больницу. Состояние его было очень тяжелое. Во время осмотра врачи вынесли вердикт: мальчик отравился. Оказалось, что тогда, когда никого не было рядом, ребенок выпил жидкость для розжига костра, который семья взяла с собой на пикник. Мальчика госпитализировали в городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, что недавно в Отрадном был похожий случай. Мать сама отвезла маленького сына в больницу. Оказалось, что он выпил средство для разжигания костра. Вполне вероятно, что ребенок мог спутать эту бутылку с чем-то другим. Врачи диагностировали отравление средней тяжести, однако мать отказалась, чтобы мальчика госпитализировали. Она забрала его домой для лечения в домашних условиях. Этим происшествием стала заниматься служба по правам малолетних детей.