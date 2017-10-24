В Питере футбольный фанат нашел свою дочь

16 июня в Петербурге в фанатской зоне Чемпионата мира по футболу собралось немало людей. Не обошлось и без удивительных вещей.

Во время мероприятия охранники заметили, что неизвестный старается всеми способами подняться на сцену. Во время разбирательств оказалось, что этот мужчина пришел на мероприятие со своей дочерью и потерял ее в толпе. В итоге ему разрешили выйти на сцену и воспользоваться микрофоном.

Мужчина со сцены с помощью микрофона обратился к своему ребенку. Все, кто присутствовал там, замолчали, чтобы малышка смогла услышать голос папы. В результате ребенок вернулся к родителю. Стоит отметить, что поиски пропавшей девочки в фан-зоне длились всего лишь около 30 секунд.

Напомним, что во время Чемпионата мира по футболу всем футбольным фанатам перед посещением фан-зоны и других мероприятий следует сходить к специальному пункту. Там детям выдают специальные браслеты, на которых указаны имена и номера телефонов тех, с кем они приходят. Это поможет обеспечить безопасность в случае потери ребенка на мероприятии.