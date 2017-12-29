В Воронеже пассажир напал на таксиста с пистолетом

Пострадавший таксист рассказал полиции о том, что пассажир напал на него и отнял все деньги. В самой диспетчерской службе такси данный инцидент комментировать отказались.

Как стало известно, водитель службы iTaxi в Воронеже обратился к правоохранителям за помощью. По его словам, во время очередного вызова клиент ограбил его и угрожал физической расправой. Отмечается, что инцидент произошел вечером 16 июня. Так, водитель отвез пассажира на улицу 45 Стрелковой Дивизии и огласил сумму за проезд, однако вместо денег клиент достал пистолет.

Угрожая огнестрельным оружием, он потребовал, чтобы таксист отдал ему все деньги, после того, как водитель под дулом пистолета выполнил просьбу, нападавший скрылся.

В настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка, в диспетчерской службе iTaxi отказались комментировать данный инцидент, отметив, что без разрешения начальства этого делать не будут.