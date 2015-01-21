Во время схода с рельс вагонов поезда в Казахстане погиб подросток

Буквально недавно сообщалось о том, что на юге Казахстана несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельс и перевернулись, из-за чего людям пришлось покидать их через разбитые окна. Теперь появилась информация о количестве погибших и пострадавших во время страшного инцидента.

СМИ сообщают о том, что жертвой схода с рельс восьми вагонов поезда в Жамбылской области стал подросток, он скончался. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три человека, теперь они все доставлены в больницу. В настоящий момент информации о новых пострадавших или погибших нет, спасателям удалось придти на помощь людям и вытащить их из перевернувшихся вагонов.

По факту произошедшего ведется расследование, сейчас всех пассажиров, которые так и не смогли доехать из Астаны в Алма-Аты, пересаживают на попутный поезд, чтобы они могли продолжить путь.