На Ставрополье парень убил девушку после знакомства

5 июня на Ставрополье задержали 22-летнего молодого человека. Его обвиняют по статье "убийство".

Согласно информации следствия, обвиняемый пришел в гости к товарищам. Они пригласили еще одну девушку с целью познакомить ее с другом и весело провести время, однако дальше случилось страшное. После знакомства все они распивали алкогольные напитки. Неожиданно между девушкой и обвиняемым началась ссора, в ходе которой они обменивались грубыми оскорблениями.

В состоянии алкогольного опьянения парень не выдержал оскорблений со стороны дамы и решил отметить ей не только словами. Он взял в руки нож и нанес ей сильный удар в области груди. От сильной травмы и потери крови пострадавшая умерла на месте происшествия.

Остальные присутствующие тут же вызвали правоохранительные органы. Парня, который убил девушку, взяли под стражу. Теперь ему предъявляют обвинение по статье "убийство". Дело передано с суд для дальнейшего разбирательства.