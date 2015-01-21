В Казахстане вагоны пассажирского поезда сошли с рельс

На появившемся в Сети видео можно рассмотреть, как пассажиры выбираются из лежащего на боку поезда. Инцидент произошел в Жамбылской области.

Как стало известно, в воскресенье, 17 июня, на юге Казахстана несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельс и перевернулись. Перепуганные люди начали выбираться из разбитых окон вагонов, очевидцы засняли на камеру произошедшее.

Отмечается, что в результате данного происшествия есть пострадавшие, однако в настоящий момент их точное число остается неизвестным.

На место происшествия уже отправились сотрудники полиции, скорой и спасатели. Правоохранителям предстоит выяснить все детали аварии и установить, по какой причине вагоны поезда могли сойти с рельс.



