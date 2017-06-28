"Уводите детей": Недовольный "медведь-провидец" набросился на мужчину в цирке под Волгоградом

Медведю не хотелось выступать перед зрителями и терпеть порку, потому он пошел в наступление. Отмечается, что пострадавший дрессировщик смог самостоятельно встать на ноги.

Как стало известно, в субботу, 16 июня, в Ольховке Волгоградской области прошло выступление цирка-шапито, во время которого произошел пугающий инцидент. Дрессировщики вывели на арену "медведя-провидца" и заставили его кататься на горке. Недовольный медведь при помощи тычков выполнил поручение и сразу же попытался убраться за кулисы, однако сотрудники цирка не собирались его отпускать. Они вернули мишку на арену и заставили далее выполнять трюки, что взбесило животное.

Устав от постоянных представлений и порки, медведь перешел в наступление и набросился на одного из дрессировщиков с палкой. Он некоторое время боролся с мужчиной, а затем повалил на арену и стал таскать по ней. Перепуганные зрители кричали "Уводите детей", однако вскоре сотрудникам цирка удалось справиться с животным и освободить дрессировщика. Отмечается, что пострадавший в схватке с медведем мужчина сам встал на ноги и ушел за кулисы.

Примечательно, что в воскресенье, 17 июня, под Волгоградом в этом цирке также запланировано выступление, однако неизвестно, состоится ли шоу и будет ли в нем принимать участие "медведь-провидец".