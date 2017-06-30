В Челябинске парень изнасиловал девушку и предложил ей встречаться

В Челябинске в правоохранительные органы поступила жалоба на молодого человека, которого обвиняют в изнасиловании.

Происшествие случилось 11 июня в Московской области. Потерпевшая отправилась вместе с друзьями на пикник. Остановилась для отдыха компания рядом с водохранилищем. Сообщается, что с ребятами, с которыми она отдыхала, девушка была знакома не так давно. Известно, что компания распивала алкогольные напитки. Девушка опьянела, отправилась в палатку и уснула от усталости. Проснуться ей довелось от того, что неизвестный мужчина вступил с ней в половой контакт, пока она спала.

Девушка не сразу поняла что происходит. Она вскочила и закричала, чем и спугнула своего насильника. После недолгих разбирательств маньяком оказался молодой человек, который был влюблен в девушку. После этого он извинился перед ней и предложил построить отношения. Однако потерпевшая отказалась и все же написала заявление в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по факту происшествия. Воздыхателю девушки могут присудить тюремное заключение.