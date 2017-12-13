Песков прокомментировал наезд таксиста на людей в Москве

Песков отметил, что в Кремле у всех буквально отлегло от сердца, когда появилась информация о том, что ДТП обошлось без жертв. Пресс-секретарь Путина пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарии по поводу страшного ДТП на улице Ильинка в Москве. По его словам, в Кремле несказанно обрадовались, после того, как узнали, что в аварии никто не погиб. Он пожелал всем пострадавшим как можно скорее поправляться и вставать на ноги, а также выразил надежду, что травмы оказались не столь серьезными.

Также Песков отметил, что журналистам следует обращаться в правоохранительные органы, если они хотят получить более подробную информацию об инциденте.

Напомним, авария на улице Ильинка в Москве произошла вечером 16 июля. Таксист перепутал педали и въехал в толпу людей, в результате чего пострадали восемь человек. В ходе допроса подозреваемый рассказал о том, что до аварии не спал более 20 часов, потому и перепутал педали. С места аварии он пытался скрыться только потому, что боялся расправы над собой после инцидента.

В ходе расследования установили, что в момент ДТП водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, сам он заявил о том, что не употребляет спиртное. В настоящий момент он находится под следствием, в скором времени состоится суд.