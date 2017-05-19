В Москве с моста рухнул автомобиль, есть пострадавшие

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня. Точная информация по поводу произошедшего дорожно-транспортного происшествия уточняется, известно, что на месте уже работают сотрудники спецслужб.

СМИ сообщили о том, что ранним утром в Москве с моста на Открытом шоссе рухнул автомобиль. По неофициальным данным, водитель не смог вовремя справится с управлением и допустил падение. В результате ДТП пострадали как минимум два человека, точное число пассажиров, находящихся в автомобиле, в настоящий момент неизвестно.

СМИ также отмечают то, что на место инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Кроме того, к месту ДТП отправились спасатели, ведутся соответствующие работы по расследованию причин происшествия.