Во Владивостоке водителю достался "сюрприз" на дороге

16 июня, примерно в 17:00 во Владивостоке на трассе случился странный инцидент.

Водитель ехал по трассе и вдруг ему на машину прилетает "подарок". Оказалось, что на машину прилетел фанерный лист. Видео с этим моментом распространили в социальных сетях. Пользователи интернета полагают, что фонарный лист выпал из грузового автомобиля. Грузовик как раз видно на видео с места происшествия. Скорее всего, из грузовика и выпал фанерный лист, а после этого угодил на легковой автомобиль.

Сообщается, что никто из людей не пострадал. Вот только остались серьезные повреждения на автомобиле. В интернете авторы видео обращались к горожанам с просьбой быть на дороге внимательней, а водителей грузовых автомобилей попросили надежно перевозить свой груз.

Напомним, что недавно во Владивостоке водитель наехал на полицейского. Сообщается, что водитель был в нетрезвом состоянии и не хотел быть остановленным правоохранительными органами. По этой причине он одного полицейского переехал, а второго загнал на крышу служебного автомобиля. Мужчину задержали и отобрали у него водительские права. За нападение на полицейских в отношении его возбудили уголовное дело. Все доказательства уже направлены в суд.