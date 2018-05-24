В Брянской области пенсионер жестоко расправился с женой

В Брянской области под стражу взят пожилой мужчина. Он обвиняется по статье "убийство".

Согласно информации следствия, пенсионер поссорился со своей супругой. В порыве злости он стал ее избивать. Покалеченную женщину он уложил на диван и смазал ее лицо самогонкой. После этого мужчина как ни в чем не бывало отправился спать. Вот только на утро он увидел в комнате мертвое тело своей жены. Он тут же позвонил своему брату и рассказал, что произошло, тот и вызвал сотрудников полиции. Правоохранительные органы продолжают вести расследование, главные подозреваемый находится под стражей. Напомним, что недавно под Уфой женщина закопала труп мужа. Согласно информации правоохранительных органов, в полицию обратились родственники погибшего с заявлением о пропаже. По их словам, ни жене мужчины, ни его детям ничего неизвестно о том, где он находится. Однако полицейские нашли доказательства и супруга "пропавшего" призналась в своем убийстве. По ее словам, во время ссоры она ударила его ножом в живот, он от этого умер на месте. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, она закопала труп мужа у себя во дворе. Теперь женщина находится под стражей, все доказательства отправлены в суд для дальнейшего разбирательства в деле.