В Берлине совершено нападение с ножом на туристов

Сегодня не только на Ильинке пострадали граждане Мексики. Так, на одной из станций берлинского метрополитена на двоих мексиканцев и одну жительницу Германии неизвестный совершил нападение с холодным оружием.

Сообщается, что перед нанесением ранений между преступником и пострадавшими произошла конфликтная ситуация, после чего злоумышленник достал нож и ранил своих собеседников. Все жертвы были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильное.

Сообщается, что представители посольства Мексики в Берлине держат связь со своими подопечными и контролируют развитие ситуации. Представители полиции начали поиски преступника, который сразу скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в метрополитене Санкт-Петербурга разыскивали взрывное устройство практически на семидесяти станциях.