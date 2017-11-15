360 квадратных метров в огне: в Санкт-Петербурге загорелся амбар, жертв нет

Сегодня жители Санкт-Петербурга наблюдали возгорание крупных масштабов. Так, на Кременчугской улице начался пожар в ангаре общей площадью триста шестьдесят квадратных метров.

Для того, чтобы огонь не распространился на близлежащие автомастерские и находящиеся в них транспортные средства, сотрудники спасательной службы вместе с работниками сервисов вынужденно разбивали стёкла автомобилей для их снятия с ручного тормоза и возможности буксировки на более дальнее расстояние от пожара.

Известно, что владелец одной из машин полез с кулаками на представителей МЧС из-за разбитого стекла на передней двери, не приняв во внимание тот факт, что без этой меры он мог лишиться автомобиля в принципе. Также возле места возгорания располагается жилое строение, однако сообщается, что угроза того, что огонь может на него перекинуться, отсутствует.