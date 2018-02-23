ДТП на Ильинке: Сергей Собянин взял контроль ситуации в свои руки

Градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил о личном контроле дела о сегодняшнем ДТП на Ильинке.

Так, в своей социальной сети мэр подтвердил факт происшествия и госпитализацию пострадавших вследствие наезда. Он заверил москвичей, что ситуация находится под его персональным контролем. Напомним, инцидент на московской Ильинке произошёл сегодня.

По предварительным данным, двадцативосьмилетний уроженец Киргизии, находящийся за рулём такси, не смог справиться с управлением транспортного средства и наехал на группу туристов, среди которых две гражданки Мексики, двое азербайджанцев, двое местных жителей и один житель Украины.

Мексиканские послы сообщают, что их подопечные чувствуют себя удовлетворительно и получили несложные травмы и ранения. В отношении водителя было возбуждено уголовное производство за нарушение правил дорожного движения.