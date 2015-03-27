В Индонезии мать после смерти убила сына

15 июня в Индонезии на похоронах местной жительницы произошел ужасный инцидент.

На острове Сулавеси проходили похороны женщины. Гроб нужно было поднять на специальное место для прощального обряда: этим занялась группа мужчин. Они поднимались по небольшой лестнице. В итоге конструкция не выдержала веса сразу нескольких мужчин и лестница начала обрушиваться. Тогда, когда люди, стоявшие на ступеньках, стали падать вниз на землю, то гроб ударил сына умершей прямо в области головы.

Пострадавшего 40-летнего мужчину тут же с похорон матери стали везти в больницу. Однако от сильного удара по голове и серьезной травмы он умер еще тогда, когда "скорая помощь" еще не доехала до больницы. Известно, что также пострадали еще несколько человек, но они отделались мелкими ушибами.