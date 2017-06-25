В Москве таксист въехал в толпу фанатов сборной Мексики по футболу: есть жертвы

Сегодня в Москве сотрудник одной из столичных служб такси попал в дорожно-транспортное происшествие с жертвами.

Представители службы полиции сообщают, что водитель не смог справиться с управлением транспортного средства и въехал сначала в дорожный знак, а после этого в стоящую толпу пешеходов, которые являются болельщиками национальной сборной Мексики по футболу.

По предварительным данным, таксист находился в нетрезвом состоянии. Также сообщается, что вследствие аварии пострадало восемь человек, которые были транспортированы в ближайшую больницу. Тем временем нарушитель, который пытался скрыться с места столкновения, был задержан и доставлен в полицейское отделение.

На месте происшествия работают медики и следователи, которым предстоит выяснить причины произошедшего. На данный момент движение по Ильинке перекрыто.