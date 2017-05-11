В Петербурге троллейбус сбил пешехода насмерть

Смертельное ДТП произошло в Петербурге днем 16 июня.

ДТП случилось на проспекте Просвещения. Согласно информации от свидетелей трагедии, мужчина старался перейти дорогу в неположенном месте. Тогда в него въехал троллейбус. Полагают, что водитель просто не успел остановиться. Пешеход получил серьезные травмы от удара об транспортное средство и умер прямо на месте происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и разбираются в причинах и деталях этой аварии.

Напомним, что недавно под Орлом поезд сбил автобус. Это произошло 10 июня. По предварительным данным, виновником является водитель автобуса, который старался как можно быстрее проехать перед поездом. Есть информация, что в поезде ехали участники коллектива художественной самодеятельности. Минимум три человека погибли, девять - госпитализированы в больницу с тяжелым состоянием.