Жители Тюмени рассказали о дерзком похищении человека под окнами дома

Горожанка рассказала местным СМИ о "жутком" преступлении в микрорайоне Плеханово. Истошные крики жертвы разбудили её ночью 16 июня.

Инцидент произошел после полуночи под окнами жилого дома №110 на улице Кремлевской. Группа мужчин запихивала человека в серебристый автомобиль. К сожалению, очевидица не смогла рассмотреть марку или госномер из-за большого расстояния. По словам девушки, другие жители Тюмени также заметили дерзкое похищение и попытались спугнуть предполагаемых злоумышленников. Те лишь заявили, что "все свои".

Свидетельница оперативно позвонила в восьмое отделение полиции и рассказала дежурному о произошедшем. Сотрудник ответил, что десятки очевидцев уже рассказали о происходящем. Позже полицейские приехали по адресу и опросили жильцов. Предположительно, они получили нужную информацию и начали поиски подозреваемых.