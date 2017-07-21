В Кургане водолазы нашли кости мамонта во время проверки пляжа

Специалисты готовили берег реки Тобол к пляжному сезону и наткнулись на останки древнего животного. О находке СМИ рассказал сотрудник службы МЧС Андрей Митров.

По словам источника, водолазы регулярно исследуют водоемы, чтобы убедиться в их безопасности для отдыхающих. Несколько лет назад во время проверки речного пляжа возле завода колесных тягачей в Кургане они нашли кости мамонта: бивень и бедренную.

Спасатель отметил, что находка появилась из-за разрушительных свойств течения Тобола. С прошлого подводного исследования река существенно размыла почву на глубине около семи метров и обнажила скрытые останки древнего млекопитающего. Тогда останки мамонта передали палеонтологам. Однако сейчас Андрей Митров вспомнил о выдающемся случае и рассказал журналистам.