Надувной плен: на празднике в Башкирии завалился батут с детьми

Жители Чишминского района отмечали Сабантуй, когда аттракцион наполовину обрушился из-за технической неисправности. Очевидцы рассказали о произошедшем в социальных сетях.

На празднике предприниматели Башкирии установили надувной батут для развлечения маленьких гостей. В разгар веселья пластиковый пакет залетел в отверстие для насоса, из-за чего конструкция начала спускать. Верхняя часть аттракциона завалилась на одну сторону вместе с детьми. Игравших зажало в плену между полуспущенными стенками.





На помощь ребятам оперативно бросились местные жители и сотрудники полиции. Они проделал дыру в боковой сетке батута, откуда постепенно извлекли всех застрявших. Источники утверждают, что никто из детей не пострадал. Лишь одна девочка напугалась.