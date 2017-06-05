Москвичи спихнули со второго этажа пьяного танцора из Нигерии, приехавшего на ЧМ-2018

26-летний Толуопе Акинди приехал в российскую столицу посмотреть большой футбол, а получил перелом пяток. Такую историю рассказали на Telegram-канале Mash.

По предварительной информации, инцидент произошел в жилом доме по улице Брусилова. 16 июня мужчина начал употреблять спиртное в ожидании матча Нигерия-Хорватия, который пройдет в 22:00 в Калининграде. Дойдя до весьма нетрезвого состояния, Толуопе Акинди забрался на козырек подъезда, где начал танцевать и петь.

Обитатели дома возмутились шумным досугом нигерийца и призвали его вести себя потише. Когда гость из Африки проигнорировал просьбу, москвичи спихнули танцора через окно. Пьяный болельщик упал с высоты второго этажа и сломал себе обе пятки. Его госпитализировали в московскую больницу. Как он теперь будет болеть за свою сборную - неизвестно.