В Петербурге девушка была изнасилована в гей-клубе

15 июня стало известно, что полиция задержала гражданина Египта в Петербурге. Причиной стало подозрение в изнасиловании.

Согласно данным следствия, 10 июня в одном из гей-клубов Петербурга 33-летний мужчина избил, после чего изнасиловал 21-летнюю девушку. Пострадавшую отправили в больницу. Врачи диагностировали ей черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также медицинские работники обнаружили следы изнасилования. К слову, потерпевшая была в нетрезвом состоянии. Отмечается, что тот самый гей-клуб работает до своего последнего клиента.

Правоохранительным органам удалось допросить администратора клуба. Он утверждал, что пострадавшую девушку видел в этом клубе уже несколько раз. Интересно, что, по его словам, девушка заявляла полицейским, что никто ее не бил и не насиловал. В тот вечер, по мнению администратора заведения, она была нетрезва и вела себя не очень адекватно. Тоже самое он сказал об египтянине, которого обвиняют в избиении и изнасиловании. Администратор рассказал, что по приезду полицейских 33-летний мужчина сидел и плакал, заявляя, что ничего не делал.

Сейчас сотрудники полиции стараются разобраться в деталях происшествия.