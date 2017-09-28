Учебная тревога в «Пулково» вызвала истерику у пассажиров аэропорта

Руководство аэропорта «Пулково», похоже, перестало понимать, что таким важным делом, как учебная тревога, злоупотреблять нельзя. А тем более, превращать его в трагифарс. Случай рассказанный в соцсети пассажирами этого аэропорта поражает цинизмом и равнодушием работников воздушной гавани Санкт-Петербурга.

14 июня пассажиры, находившиеся на втором этаже здания аэропорта, услышали сработавший сигнал пожарной опасности. В результате люди, покинув помещение, оказались на лестнице. Двери оказались заблокированы и пассажиры, в том числе и дети, не могли вырваться наружу. Люди пытались вызвать спасателей, но все обращения к службам аэропорта, звонки в экстренные службы остались без внимания. Дети были напуганы и были близки к истерике, взрослые кричали в окна о помощи, но все было напрасно. Служащие спокойно заявляли паниковавшим заточенным пассажирам, что это «не их зона ответственности».

Так продолжалось целый час и никаких мер по вызволению людей принято не было. В итоге, пассажиры были освобождены и первое, что они увидели - насмешливые гримасы работников «Пулково». Они объяснили, что была всего лишь учебная тревога и произошло недоразумение. Подобный инцидент с учебной тревогой случился в этом аэропорту также 4 июня.