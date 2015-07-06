Два пилота разбились на Як-52 в Алтайском крае

Частный легкомоторный самолет потерпел крушение во время посадочных маневров. Об этом пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров госструктурах.

По данным источников, при крушении в Алтайском крае насмерть разбились два пилота. Предполагается, что они пытались посадить Як-52 и потерпели неудачу.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Её предстоит выяснить сотрудникам экстренных служб и правоохранителям. Другие люди не пострадали. Авария обошлась без повреждений наземных объектов.