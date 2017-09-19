В Москве на 88-году жизни скончался музыкант Геннадий Рождественский

Соболезнования по поводу гибели сотрудника опубликовало руководство Московской государственной консерватории имени Чайковского. Такое объявлнение 16 июня появилось на сайте учреждения.

Музыкант Геннадий Рождественский скончался в Москве. Смерть настигла его на 88-м году жизни. В учебном заведнии он преподавал и заведовал кафедрой оперно-симфонического дирижирования. Ректорат напомнил, что профессор Рождественский удостоился Государственной премии РФ.

Пресс-служба пока не знает времени и места прощальной церемонии. Однако обещает опубликовать эту информацию позднее.

Геннадий Рождественский родился в 1931 году в российской столице. Первое образование он получил в музыкальной школе имени Гнессиных, а позднее получил диплом Московской консерватории по классу, который позднее преподавал. Рождественский дирижировал многими музыкальными коллективами, включая оркестр Большого театра. Последние годы жизни руководил государственным академическим камерным театром им. Бориса Покровского в Москве. А в советское время прославился, как популяризатор западных творцов. Именно он впервые показал балет Бенджамина Бриттена под названием "Сон в летнюю ночь", а также оперу "Нос" Дмитрия Шестаковича.