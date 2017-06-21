В США собака загрызла спящего младенца

В Американском штате Джорджия произошла трагедия, в которой пострадал ребенок.

Родителей девочки не было дома. С пятимесячной девочкой остался друг семьи, чтобы приглядывать за ребенком. В доме также находилась собака бебиситтера - немецкая овчарка. Согласно словам мужчины, он уже пошел спать в другую комнату. Когда он уснул, что овчарка прошла в спальню к девочке. Ребенок тоже спал, однако это не помешало собаке загрызть младенца. Согласно данным правоохранительных органов, сейчас животное уже усыпили.

Напомним, что недавно в Мурманске бездомная собака напала на подростка. 15-летний мальчик шел мимо индустриального колледжа. Именно там его искусала бродячая собака. По его словам, на собаке был специальный чип, свидетельствующий о том, что ее обработали ветеринары. Тем ни менее, мальчик не растерялся и тут же с укусами от пса обратился к врачам. Подростку оказали нужную медицинскую помощь, а также назначили целый курс уколов от бешенства.