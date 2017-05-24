В Петербурге 2-летний мальчик выпал с трибуны на матче Марокко-Иран

15 июня ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами Городскую больницу №2. Об этом пишут СМИ Северной столицы со ссылкой на источники среди правоохранителей.

По предварительной информации, 30-летний мужчина взял своего маленького сына посмотреть матч Марокко-Иран в Санкт-Петербурге. Увлекшись игрой, болельщик отвлекся от сына, который выпал с трибуны на площадку тремя метрами ниже и сильно ударился головой.

Мальчик был оперативно доставлен медучреждение. Медики разместили его в стационаре с сотрясением мозга, закрытой черепо-мозговой травмой и гематомой. Врачи прилагают массу усилий для сохранения жизни маленького пациента при таком тяжелом состоянии. Прогнозы они пока делать не берутся.