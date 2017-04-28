В Японии случилось извержение вулкана

В 7:20 в Японии зафиксировали извержение вулкана. Местные жители называют этот вулкан "Неаполем Востока".

На западной стороне жерла специалисты отметили поток газа, камней и пыли. На расстояние до тысячи метров от вулкана отлетели большие по размеру камни. Сейчас правоохранительные органы огласили в этом регионе третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Местным жителям запрещено подниматься вверх к вулкану из-за того, что велика вероятность на то, что из него снова будет извержение лавы и камней. Если же уровень опасности будет необходимо повысить до четвертого, что все население будут эвакуировать.

Сообщают, что во время извержения над вулканом поднялся пепел с дымом в высоту примерно 4,7 километра.

Напомним, что этот вулкан в высоту составляет 1117 метров. Последнее его крупное извержение было еще в 1914 году. Тогда из-за этого погибли 59 человек. К слову, недалеко от кратера находится АЭС "Сэндай".