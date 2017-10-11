В Подмосковье родители жестоко убили свою дочь

Сообщается, что в Подмосковье осудили супружескую пару за убийство их шестилетней дочери.

Согласно информации следствия, муж и жена заявляли о том, что их дочь пропала. Однако сотрудники полиции нашли все доказательства и выяснилось, что молодые родители сами жестоко убили ребенка и сожгли тело. Останки нашли в том же населенном пункте поблизости к дому убийц.

Стражи законопорядка задержали подозреваемых. Отец малышки только частично согласился с обвинениями, мать - полностью раскаялась и признала свою вину в случившемся. Бабушка девочки рассказала правоохранительным органам, что ее зять очень давил и на свою супругу, и на дочь. По словам пожилой женщины, ее дочь даже старалась покончить с собой, но после этого все равно возвращалась к своему мужу-тирану.

На судебном заседании раскрыли ужасающие подробности воспитания убитой: родители в целях воспитания принуждали девочку кушать с пола, привязывали в кровати и периодически избивали. Горе-родители получили приговор: матери девочки присудили 5,5 лет лишения свободы, отцу ребенка - 17,5 лет.