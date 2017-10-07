В Бурятии произошло смертельное ДТП: погибли три человека

16 июня в Бурятии произошло ужасное дорожное происшествие. В социальных сетях появилось фото с места событий.

Согласно информации полиции, инцидент произошел с автомобилем Toyota Mark. По словам свидетелей, водитель 20 лет не справился с управлением машины, вследствие чего транспортное средство въехало в ограждение из бетона. Автомобиль получил сильные повреждения от удара. Сообщается, что в аварии погибли водитель, а так же парень и девушка, которые были на пассажирских сидениях. Еще двоих пассажиров госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы разбираются в деталях ДТП.

Напомним, что недавно в Омске нетрезвый водитель протаранил сразу две машины. Он пытался скрыться с места происшествия, но другие водители смогли его задержать. Отмечают, что все это время виновник продолжал допивать свой коньяк. Его невозмутимое поведение разозлило одного из других водителей и он просто ударил правонарушителя по лицу. Правоохранительные органы стали разбираться в произошедшем.