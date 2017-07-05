В Новозыбкове горожан напугал «пизанский» столб

Житель города Новозыбков Брянской области выложил в соцсети фотография треснувшего и наклонившегося электростолба по улице Мичурина.

По непонятным причинам произошёл разлом, и трещина разделила столб поперёк. По словам автора снимка, столб выглядел очень ненадёжно и держался по большей части за счёт электропроводов. Горожане напуганы, ведь если этот «пизанский» столб обвалится, он парализует движение на проезжей части и лишит электроэнергии по меньшей мере целый район.

По неподтверждённой информации Новозыбковское СП «Брянскэлеткоро» не обслуживает столб. Начальник МКП «Благоустройство» рассказал, что он не принадлежит этой организации, и предложил обратиться к электрикам, которые должны точно знать. Чтобы добиться истины, готовится официальный запрос в государственные инстанции, чтобы обратить внимание на проблему.