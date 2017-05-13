В Красноярске мужчина решил увести с песочницы чужого ребенка

В социальных сетях появилась информация о том, что на одной из детских площадок города мужчина решил увезти чужого ребенка. В качестве приманки он выбрал мороженное.

Это сообщила мать ребенка, к которому подошел незнакомец. В интернете она призвала горожан быть бдительными.

Инцидент произошел 15 июня. Женщина рассказала, что она вышла на детскую площадку со своими сыновьями. В то время, когда младший ребенок был с матерью, второй играл в песочнице со сверстниками. В определенный момент женщина решила проверить, что делает старший сын, и увидела рядом с мальчиком незнакомца. Мать ребенка решила, что это может быть отец какого-то малыша с площадки, однако детей рядом с ним не было. По словам женщины, как только незнакомец увидел ее, то поспешил скрыться.

Мальчик рассказал маме, что этот мужчина уговаривал его сходить в магазин за мороженым. Женщина составила портрет этого незнакомца: у него была славянская внешность и рост около 170 см. Он был одет в кожаную куртку, кепку, джинсы. Соседи уговорили женщину обратится за помощью в правоохранительные органы.