В Японии два F-15 по невнимательности едва не устроили крушение пассажирского самолета

Пилоты двух военных истребителей не услышали команды диспетчера и выкатились на взлетно-посадочную полосу прямо под садящийся Bombardier. Об инциденте пишет агентсво Kyodo.

Инцидент произошел накануне в аэропорту города Наха, что на Окинаве. Два F-15 ВВС Японии по невнимательности военнослужащих начали маневры взлета. Их действия едва не устроили крушение пассажирского самолета авиакомпании Ryukyu Air Commuter, на борту которого находились 85 человек.

Диспетчерский центр предупредил пилотов Bombardier об опасности практически в последний момент - он заходил на посадку с высоты в 300 метров. Пилоты F-15 благополучно поднялись в воздух и улетели перехватывать иностранный воздушный транспорт, оказавшийся у границы. Вскоре после них на полосу под чутким руководством диспетчера сел Bombardier.

Издание отмечает, что аэропорт Наха используют как военные, так и гражданские организации. Японское управление авиацией разбирается в причинах произошедшего, чтобы избежать катастрофы в дальнейшем.